Kantonsschule Sursee erhält neue Prorektorin

Keystone-SDA

Jantine Bucher wechselt von der kantonalen Dienststelle Gymnasialbildung an die Kantonsschule Sursee. Als neue Prorektorin des Untergymnasiums folgt sie am 1. August auf Felicitas Fanger.

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(Keystone-SDA) Derzeit arbeitet Bucher als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Dienststelle, wie die Luzerner Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Sie studierte Business Management an der Universität St. Gallen und unterrichtete auf Gymnasialstufe Wirtschaft und Recht. Ihre Wahl erfolgte durch Rektor Ulrich Salm.

Die langjährige Prorektorin Felicitas Fanger tritt per Ende Schuljahr zurück. Sie arbeitet gemäss Mitteilung künftig an einer Schweizer Schule im Ausland.