Kantonsspital Baselland macht bei «Hospital at Home» weiter

Keystone-SDA

Die Baselbieter Bevölkerung aus dem Laufental kann das Angebot "Hospital at Home" weiterhin in Anspruch nehmen. Das Kantonsspital Baselland will das seit Mai 2025 bestehende Pilotprojekt unter dem Namen "Spital zuhause" definitiv einführen.

(Keystone-SDA) Seit Bestehen des Angebots seien mehr als 100 Patientinnen und Patienten zuhause behandelt worden, teilte das Kantonsspital Baselland (KSBL) am Mittwoch mit. Die positiven Rückmeldungen würden zeigen, dass die spitaläquivalente Behandlung zu Hause eine «echte, sichere und wirksame Alternative» zum stationären Aufenthalt sei. Das Angebot soll nun in der regionalen Versorgung unter dem Namen «Spital zuhause» weitergeführt werden.

Um das Angebot auszubauen, wird gemäss Mitteilung ab 1. Januar 2026 Severin Pöchtrager als leitender Arzt die medizinische Leitung von «Hospital at Home» im KSBL übernehmen.

Die Baselbieter Bevölkerung aus dem Laufental konnte seit Mai das Angebot «Hospital at Home» in Anspruch nehmen und sich zuhause oder in einem Altersheim behandeln lassen. Die Regierung hatte für die Leistung des Kantonsspital Baselland bis maximal 460’000 Franken bewilligt.

Das Angebot richtet sich vor allem an die ältere Bevölkerung aus dem Laufental und entsteht in Zusammenarbeit mit der Klinik Arlesheim und der Spitex. Das Ziel ist es, dass die Patientinnen und Patienten zuhause eine gleichwertige Behandlung wie im Spital erhalten können.