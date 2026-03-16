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Kantonsstrasse bei Schwarzenburg ab Freitagabend teilweise geöffnet

Die Kantonsstrasse zwischen dem Ortsausgang Schwarzenburg Pöschen und der Sodbachbrücke bleibt voraussichtlich bis Mitte April von Montag bis Donnerstag tagsüber komplett gesperrt. Nachts, freitags und an den Wochenenden kann sie jeweils einspurig befahren werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Ab kommendem Freitagabend kann die momentan komplett gesperrte Strecke voraussichtlich erstmals wieder einseitig befahren werden, wie die Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) am Montag in einer Mitteilung schrieb. Danach ist die Strecke jeweils noch tagsüber vom Montagmorgen bis am Donnerstagabend gesperrt.

Die Hang- und Felssicherungsarbeiten sollen noch bis zum 17. April andauern, wie die BVD weiter schrieb. Eine Umleitung ist ab Schwarzenburg-Wünnewil-Schmitten-Heitenried und in der Gegenrichtung signalisiert.

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