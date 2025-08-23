The Swiss voice in the world since 1935
Kantonsstrasse in Vorderthal SZ nach Erdrutsch wieder freigegeben

Keystone-SDA

Die Kantonsstrasse zwischen Vorderthal und Siebnen im Kanton Schwyz ist am Samstagnachmittag nach einem Erdrutsch wieder für den Verkehr freigegeben worden. Dies teilte die Kantonspolizei Schwyz mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zuvor standen noch Sicherheits- und Reinigungsmassnahmen an, wie die Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Von Freitagabend an war die Wägistalerstrasse wegen des Erdrutsches in beide Richtungen gesperrt gewesen. Im Gebiet Rempen konnte ein Autofahrer deswegen seine Fahrt nicht fortsetzen und alarmierte die Polizei. Diese bot eine Patrouille sowie den Strassenunterhaltsdienst auf. Verletzt wurde niemand, wie es in einem Communiqué der Polizei heisst.

Bereits am Mittwoch war es im Kanton Schwyz wegen starker Regenfälle zu Überschwemmungen und blockierten Strassen gekommen.

