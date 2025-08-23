Kantonsstrasse nach Erdrutsch bei Vorderthal SZ weiterhin gesperrt
Die Kantonsstrasse zwischen Innerthal und Siebnen bleibt bis am Samstag um 16.00 Uhr gesperrt. Nach einem Erdrutsch bei Vorderthal stehen noch Sicherheits- und Reinigungsmassnahmen an, wie die Kantonspolizei Schwyzer gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.
(Keystone-SDA) Seit Freitagabend ist die Strasse in beide Richtungen gesperrt. Bereits am Mittwoch war es im Kanton Schwyz wegen starker Regenfälle zu Überschwemmungen und blockierten Strassen gekommen.