Kanye West beim Shoppen in Zürich entdeckt
Der US-Musiker Kanye West und seine Frau Bianca Censori sind kürzlich in Zürich shoppen gegangen. "Ich habe meinen Augen nicht getraut. Aber auf einmal stand Kanye West neben mir", erzählt der Zürcher Larry Grips dem "Blick".
(Keystone-SDA) Der Kleiderladen sei auffällig leer gewesen, sagt Grips im «Blick» von Donnerstag. Eine Frau, die auf einem Sofa sass, sei ihm bekannt vorgekommen. Wer sie ist – die Ehefrau von Kanye West – realisierte der Zürcher erst, als er den Musiker selbst sah.
Der umstrittene US-Star, der sich in Ye umbenannt hat, sei ohne Sicherheitsleute und nur in Begleitung von Bianca Censori unterwegs gewesen. Grips traute sich, ihn anzusprechen und bat um ein Foto. Zunächst war es dem Musiker nicht danach.
Also liess Grips – selbst Musiker – das Paar in Ruhe. «Bevor ich ging, wollte ich mich noch verabschieden», erzählt er. «Plötzlich fragte mich Kanye, von wo ich komme.» Der Rapper habe Interesse gezeigt und sei schliesslich doch mit einem Selfie einverstanden gewesen. Das Foto publizierte der Account «Szene isch Züri» am Dienstag, wie «Blick» schrieb.
Zuletzt sorgte Kanye West für negative Schlagzeilen. Wegen seines «Heil Hitler»-Songs verlor er sein Visum für Australien, woher seine Frau stammt. Der Rapper veröffentlichte den Track genau am 80. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai.