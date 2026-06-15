Kaputte Schaufensterscheibe und Sprayereien an Zürcher Frauendemo

Keystone-SDA

Die Frauendemonstration vom Sonntag in Zürich ist aus polizeilicher Sicht vergleichsweise friedlich verlaufen. Schon am Vorabend kam es zu einer Velodemo.

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(Keystone-SDA) Es gab vereinzelte Sprayereien an Häusern und Autos und eine eingeworfene Schaufensterscheibe. Ansonsten sei die Demonstration am Sonntag friedlich verlaufen, teilte die Stadtpolizei am Montag mit. Mehrere Tausend Teilnehmerinnen zogen ab 17 Uhr durch die Innenstadt und forderten mehr Anerkennung für die unbezahlte Care-Arbeit.

Bereits am späten Samstagabend hatten sich im Kreis 4 mehrere hundert Demonstrantinnen versammelt. Sie fuhren mit Velos auf verschiedenen Routen und versuchten, in den Kreis 1 vorzudringen, was von der Polizei aber verhindert wurde.

Bis auf die gemäss Polizei «beträchtliche Verkehrsbeeinträchtigung» verlief auch diese Demonstration friedlich.