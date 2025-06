Kareen Vaisbrot wird neue Direktorin von Gastrosuisse

Keystone-SDA

Der Vorstand des Schweizer Arbeitgeberverbandes für Hotellerie und Restauration Gastrosuisse, hat Kareen Vaisbrot zur neuen Direktorin gewählt. Die 47-jährige Anwältin tritt ihre Stelle spätestens am 1. Dezember an.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit ihr solle der gastgewerbliche Arbeitgeberverband strategisch auf kommende Herausforderungen ausgerichtet und das Branchen- sowie Verbandsimage gestärkt werden, schrieb Gastrosuisse am Donnerstag in einer Mitteilung. Sie bringe alles mit, was es dazu brauche. Gastrosuisse zählt rund 20’000 Mitglieder, darunter 2500 Hotels, unterteilt in Kantonalverbände.

Die 47-jährige schweizerisch-französische Doppelbürgerin Kareen Vaisbrot leitet aktuell bei Swissmem, dem Verband der Schweizer Tech-Industrie, den Bereich der Arbeitgeberpolitik. In dieser Funktion amtet sie auch als Mitglied des Suva-Rats. Im Herbst schliesst sie an der Universität St. Gallen eine Weiterbildung in Wirtschaft und Politik ab.