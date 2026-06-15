Karin Steffen ist neue Ausserrhoder Kantonsratspräsidentin

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Karin Steffen (PU) aus Reute ist am Montag zu Beginn der Sitzung des Ausserrhoder Kantonsrats zur neuen Parlamentspräsidentin gewählt worden. Sie löste Hans Koller von der FDP ab.

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(Keystone-SDA) Karin Steffen ist Mitglied der PU (Parteiunabhängige), Gemeindepräsidentin von Reute und leitende Redaktorin des Kirchenblatts Magnet. Seit 2019 politisiert sie im Kantonsrat. Am Montagvormittag wurde sie mit 59 Stimmen und einer Enthaltung für ein Jahr zur neuen Kantonsratspräsidentin gewählt.

Die Bedeutung dieses Amtes liege darin, den Dialog zu ermöglichen und unterschiedliche Meinungen zuzulassen und zusammenzuführen, sagte sie in ihrer Antrittsrede. Dazu gehöre, dafür zu sorgen, dass auch Minderheiten gehört werden.

Zum 1. Vizepräsidenten wählte der Rat Werner Rüegg (Mitte) aus Heiden. 2. Vizepräsident ist Marco Sütterle (FDP) aus Teufen.