Karl Egloff kehrt für zweiten Versuch an Mount Everest zurück

Keystone-SDA

So schnell wie möglich auf den Mount Everest hoch und wieder herunterklettern, ohne dabei zusätzlichen Sauerstoff zu brauchen: So lautet das Ziel von Extrembergsteiger Karl Egloff. Nach dem gescheiterten ersten Versuch wird er im Mai an den Mount Everest zurückkehren.

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(Keystone-SDA) 8848 Meter über Meer liegt der Gipfel des Mount Everest. Diesen ohne zusätzlichen Sauerstoff in Rekordzeit zu erklimmen und gleich darauf wieder ins Basislager abzusteigen – das war bereits letztes Jahr Karl Egloffs Ziel.

Dabei hat es auf einen Rekord abgesehen, den Kaji Sherpa 1998 aufgestellt hatte: Dem Bergsteiger aus Nepal gelang der Aufstieg vom Basislager bis zum Gipfel damals innert zwanzig Stunden und 24 Minuten.

Egloff plant, die Südroute des Mount Everest zu besteigen, wie er am Montag mitteilte. Er hofft auf ein Wetterfenster im Mai. Den ersten Versuch musste der 45-Jährige im Mai 2025 wetterbedingt abbrechen. An keinem einzigen Tag im Mai 2025 hätten ideale Bedingungen geherrscht, sagt der 45-Jährige im Rückblick.

Schneefall, extreme Kälte und der Druck von aussen waren einfach zu stark. Die erlittenen Rückschläge hätten ihn stärker gemacht. Heute meint Egloff «optimal vorbereitet» zu sein für den zweiten Rekordversuch im Mai.

Um in der Höhe mit wenig Sauerstoff auskommen zu können, reiste er erneut nach Südamerika. Im Training habe er sich gezielt einem Sauerstoffmangel ausgesetzt, um seinen Körper so an die Höhe zu gewöhnen. Ausserdem sei er täglich mehr als 20 Kilometer gelaufen.

Egloffs Mission, den Everest in Rekordzeit zu besteigen, ist Teil seines «Seven-Summits-Speed-Projekts». Dieses will der Extrembergsteiger noch in diesem Jahr zu Ende bringen. An vier der sieben Gipfel – dem Kilimanjaro, Aconcagua, Elbrus und Denali – hält Egloff bereits die Rekordzeit.

Nach dem Versuch am Everest im Mai, plant er in diesem Jahr noch die Carstensz-Pyramide und das Vinson-Massiv so schnell wie möglich hinauf- und wieder hinunterzusteigen.