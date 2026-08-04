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Katar: Vermittlungsbemühungen im Iran-Krieg dauern an

Keystone-SDA

Die Vermittlungsbemühungen zur Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran dauern nach Angaben Katars weiter an. Eine Einigung gebe es zum derzeitigen Zeitpunkt nicht, sagte der Sprecher des katarischen Aussenministeriums, Madschid al-Ansari, in der Hauptstadt Doha.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er sprach aber von laufenden diplomatischen Bemühungen, die «bereits weit fortgeschritten» seien. Die Vermittler arbeiteten daran, die unterschiedlichen Standpunkte zusammenzuführen. «Es werden ständig Entwürfe ausgetauscht», so al-Ansari.

Mit Blick auf eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus sei bisher keine Einigung erzielt worden. «Das könnte sich in den nächsten Stunden oder Tagen ändern», so der Aussenamtssprecher. Der Schwerpunkt liege nun darauf, eine Eskalation zu verhindern und die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus zu erreichen, sagte er weiter.

Katar vermittelt unter anderem neben Pakistan im Konflikt zwischen dem Iran und den USA.

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