Katar sichert Syrien Gaslieferungen zu

Keystone-SDA

Der Golfstaat Katar hat Syrien Erdgaslieferungen für die Stromversorgung zugesichert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf den Geschäftsträger der katarischen Botschaft in Damaskus. Der Transport soll über Jordanien erfolgen und die Menge schrittweise erhöht werden.

In Syrien herrscht wegen des Bürgerkriegs und der einhergehenden internationalen Sanktionen Stromknappheit. Zum Teil werden die Haushalte nur wenige Stunden am Tag versorgt. Während des Bürgerkriegs verliess sich Syrien bei der Stromversorgung unter anderem auf Lieferungen aus dem Iran, einem der engsten Verbündeten des gestürzten Machthabers Baschar al-Assad.

Das Golfemirat hatte die Beziehungen zu Syrien nach Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 2011 abgebrochen. Während des Krieges unterstützte Katar die Opposition politisch und finanziell.

Seit dem Sturz von Assad durch eine Rebellenallianz haben sich Katar und Syrien unter der neuen Führung wieder angenähert. Katar gilt laut Beobachtern als eines der Länder, die durch den Umbruch in Syrien am meisten an Einfluss gewinnen.