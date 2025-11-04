Kathrin Dellantonio neue Geschäftsführerin vom Museumsquartier Bern

Keystone-SDA

Die neue Geschäftsführerin des Museumsquartiers Bern heisst Kathrin Dellantonio. Sie tritt ihre Stelle per Anfang 2026 an, wie der Vorstand des Vereins am Dienstag mitgeteilt hat.

(Keystone-SDA) Dellantonio war während rund 20 Jahren für die Stiftung myclimate tätig, zuletzt als Geschäftsführerin von myclimate Schweiz. «Sie hat die Entwicklung von einem kleinen Verein hin zu einer international tätigen Stiftung mitgestaltet», schrieb der Verein Museumsquartier Bern in einer Mitteilung.

Weiter bringe Dellantonio «langjährige Erfahrung in der Weiterentwicklung von Pionierprojekten, in Koordinationsfunktionen und der Führung von Nonprofit-Organisationen» mit.

Dellantonio stammt aus dem Südtirol und wohnt seit vielen Jahren in Bern, wie es weiter hiess.

Sie folgt auf Michèle Zweifel, die das Amt als Geschäftsführerin aus persönlichen Gründen abgibt, wie der Verein mitte September mitteilte. Dellantonio tritt ihre Stelle am 1. Januar an.

Das Projekt Museumsquartier Bern befindet sich aktuell in einer Übergangsphase. Im Sommer 2021 taten sich elf Kulturinstitutionen aus dem Kirchenfeldquartier zusammen und gründeten den Verein. Zu ihnen gehören grosse Häuser wie das Historische, das Naturhistorische Museum oder das Alpine Museum der Schweiz.

Mit dem Zusammenschluss wollten die Institutionen das gemeinsame Potenzial noch besser ausschöpfen. In der Anfangsphase bis 2024 sollten gemeinsame Angebote und eine Dachmarke entwickelt werden, Anfang 2025 starteten erste gemeinsame Projekte.