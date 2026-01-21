Katy Perry tritt am WEF im First-Lady-Look auf

Keystone-SDA

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) zieht auch in diesem Jahr die Prominenz an. US-Sängerin Katy Perry begleitete am Dienstag ihren Lebenspartner, den früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau, nach Davos.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Beim Besuch im Bündnerland habe die 41-Jährige vor allem durch ihre Kleidung überrascht, schrieb der «Blick» am Mittwoch. «So brav hat man die Sängerin noch nie gesehen», kommentierte das Blatt.

Laut dem «Blick» war sie als «moralische Unterstützung» anwesend. Perry habe sich in Davos sozusagen im First-Lady-Look präsentiert, hiess es im Artikel weiter. Trudeau hielt am Rande des Weltwirtschaftsforums einen Vortrag über «soft power». Die Freundschaft zwischen verschiedenen Ländern helfe diesen, globalen Herausforderungen entgegenzutreten, sagte er dabei gemäss einem Bericht des kanadischen Fernsehsenders CBC.

Dabei habe er auch eine Anekdote erzählt, bei der es wohl um Perry gegangen sei, berichtete CBC. Kürzlich sei er mit einer Amerikanerin in einer Bar in Montreal gewesen, so Trudeau. Seiner Begleitung sei dabei beschieden worden, dass es keinen US-amerikanischen Schnaps für ihren Cocktail mehr gebe – wohl im ganzen Land nicht mehr.

Das Zusammenstehen der Kanadier im Handelsstreit mit den USA nannte Trudeau demnach als Beispiel für «soft power». Auf Nachfrage bestätigte der kanadische Ex-Premier gemäss CBC zwar nicht, dass es sich bei der Amerikanerin um Perry handelte. Laut dem Sender wurden die beiden jedoch im Juli tatsächlich zusammen in einem trendigen Lokal in Montreal gesichtet.