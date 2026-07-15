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Kaufangebot für Basler Konkurs-Confiserie Schiesser liegt vor

Keystone-SDA

Die insolvente Basler Confiserie Schiesser soll weitergeführt werden: Ein Interessent bietet 81'0000 Franken für die Wort-Bild-Marke und das bewegliche Inventar. Das Angebot umfasst Arbeitsverträge für sämtliche Mitarbeitende per 1. September, wie das Konkursamt am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Kaufangebot beinhaltet zudem die Übernahme von zukünftigen Forderungen aus Dauerschuldverhältnissen. Die Konkursverwaltung beabsichtigt, dieses Angebot anzunehmen, gibt aber den Gläubigern oder Dritten Gelegenheit, bis am 27. Juli bessere Angebote abzugeben. Bedingung ist dabei gemäss Mitteilung im Kantonsblatt, dass die Dauerschulden übernommen und die Arbeitsverträge berücksichtigt werden müssen.

Über die Confiserie Schiesser wurde am 30. Juni 2026 der Konkurs eröffnet. Die Nachricht schlug in Basel hohe Wellen, zumal das Geschäft Marktplatz mit dem Tea-Room zu den ältesten und bekanntesten Cafés zählt und in der fünften Generation als Familienbetrieb geführt wurde.

Seit Anfang Juli ist auf einem Zettel an der Ladentür wie auch auf der Website zu lesen, dass das Geschäft wegen der Grossbaustelle am Marktplatz für voraussichtlich sechs bis acht Wochen geschlossen bleibe.

Der Familienbetrieb besteht seit 1870. Der Confiseur und frühere LDP-Grossrat Stephan Schiesser verstarb im April dieses Jahres. Im Handelsregister ist er noch immer als Verwaltungsratspräsident aufgeführt. Er hatte vorletztes Jahr die Geschäftsleitung in neue Hände gegeben.

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