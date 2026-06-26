Kein Gratis-ÖV für Senioren im Kanton Freiburg

Keystone-SDA

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Rentnerinnen und Rentner kommen im Kanton Freiburg nicht in den Genuss von Gratis-ÖV. Das Kantonsparlament, der Grosse Rat, hat am Freitag einen entsprechenden Antrag in der Debatte um eine stärkere Förderung des öffentlichen Nahverkehrs abgelehnt.

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(Keystone-SDA) Der Antrag wurde mit 65 zu 26 Stimmen bei 2 Enthaltungen verworfen. Er zielte insbesondere darauf ab, die Selbstständigkeit und Mobilität von Rentnern zu fördern, die wichtig für die Gesundheit und die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte seien, wie es auf Seiten der Befürwortenden hiess.

Während die Grünen und ihre Verbündeten geteilter Meinung waren, stimmte die Mitte-Rechts-Mehrheit mit Nein.

Bachab ging auch die Forderung, dass Gemeinden zwei kantonale Tageskarten der 2. Klasse zum Preis von 5 Franken pro Tag zur Verfügung stellen. Der Rat lehnte den Antrag mit 62 zu 34 Stimmen bei einer Enthaltung ab.

Auch dieses Angebot hätte aus Sicht der Befürwortenden anregen sollen, neue Mobilitätsgewohnheiten zu entwickeln und kostengünstig auszuprobieren. Die Gegner sahen hingegen in der Forderung den Versuch, Menschen in der freien Wahl des Verkehrsmittels zu beeinflussen.