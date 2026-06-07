Kein Rekord für «Chaplin’s World» in Corsier-sur-Vevey VD

Keystone-SDA

Das Museum "Chaplin’s World" im waadtländischen Corsier-sur-Vevey feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Ein aus diesem Anlass versuchter Rekord für die grösste Versammlung von Menschen im Charlie-Chaplin-Kostüm kam allerdings am Sonntag nicht zustande.

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(Keystone-SDA) 429 als Charlie Chaplin verkleidete Menschen versammelten sich im Garten des Museums. Gemeinsam bildeten sie eine riesige «10». Das Ergebnis liegt um 233 Personen unter dem Wert, der 2017 am selben Ort verzeichnet wurde. Damals nahmen 662 Menschen teil, wie die Organisatoren Keystone-SDA mitteilten. Der Weltrekord von 2017 besteht also weiterhin.

Die Veranstaltung vom Sonntag war allerdings erst das zweite Treffen von Menschen, die mit Chaplins berühmter schwarzer Melone, seinem Schnurrbart und seinem Spazierstock verkleidet waren.

Die Organisatorinnen und Organisatoren hatten sich eigentlich zum Ziel gesetzt, die Marke von 1000 kostümierten Teilnehmern zu erreichen. «Im Grunde genommen ist es nicht so schlimm, dass wir den Rekord nicht verbessert haben, da er uns bereits gehört», sagte Olivia Baliguet, Sprecherin der Veranstaltung. Man habe ein gemeinschaftsförderndes Ereignis auf die Beine zu stellen, um Chaplin zu würdigen und dem Museum mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.

Zehnjähriges Jubiläum

Der Weltrekordversuch war Teil der zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen, die zur Feier des zehnjährigen Jubiläums des Museums konzipiert wurden. Die vollständig der Filmkunst gewidmete Einrichtung hat 2016 auf den Anhöhen von Vevey ihren Sitz bezogen. Der Wohnsitz von Charlie Chaplin während der letzten 25 Jahre seines Lebens ist heute ein Teil des Museums.

Das Museum ist in drei Bereiche unterteilt und gliedert sich um den Park, das Herrenhaus und ein Filmstudio. Nachgebaute Kulissen und Dutzende von Wachsfiguren schmücken die 4000 Quadratmeter grosse Ausstellungsfläche.

Das Museum wurde am 16. April 2016 eingeweiht, dem Geburtstag des Mannes mit der Melone, der 1977 im Alter von 88 Jahren verstorben war. Innerhalb von zehn Jahren hat Chaplin’s World bereits mehr als eineinhalb Millionen Besucherinnen und Besucher aus 70 Ländern empfangen. Es wurde mit mehreren internationalen Auszeichnungen geehrt, darunter die Auszeichnung als bestes Museum Europas im Jahr 2018.