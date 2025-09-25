The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Kein Rezept gegen Minusgeschäft bei Schwyzer Vermögenssteuern

Keystone-SDA

Wegen den hohen Zahlungen in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) rechnet sich ein Wachstum des steuerbaren Vermögens für den Kanton Schwyz nicht. Ändern lässt sich das nicht, wie der Regierungsrat in seiner Antwort auf eine Motion ausführte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nimmt der Kanton Schwyz einen zusätzlichen Franken an Vermögenssteuern ein, muss er zusätzliche 1,16 Franken in den NFA einzahlen. Wegen dieser negativen Grenzmarge bedeute jeder Zuwachs an steuerbarem Vermögen bei einer isolierten Betrachtung ein Minusgeschäft, hielt der Regierungsrat in seiner am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf die Motion fest.

Kantonsrat Stefan Langenauer (Mitte) forderte den Regierungsrat auf, dieses Problem zu lösen. Der Regierungsrat solle eine Konzept vorlegen, dank dem es auch bei einer weiteren Senkung des Steuerfusses keine negative Grenzmarge gebe.

Der Regierungsrat lehnte die Motion ab. Es sei ausgeschlossen, die Forderung umzusetzen, ohne dass das Steueraufkommen der natürlichen Personen erhöht werde, erklärte er. Zudem sei, wenn nicht nur der Kanton, sondern auch Gemeinden und Bezirke betrachtet würden, mit Verzerrungen zu rechnen.

Der Regierungsrat relativierte zudem das Problem der negativen NFA-Grenzmarge. So führten die Erträge auf dem zusätzlichen Vermögen auch zu höheren Einkommenssteuererträgen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft