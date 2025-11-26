Kein Verzicht auf Studiengebühren an der PH Bern

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat will nichts wissen von einem Verzicht auf Studiengebühren an der PH Bern. Mit 98 zu 41 Stimmen hat er am Mittwoch eine entsprechende Motion von Regula Bühlmann (Grüne/Bern) abgelehnt.

(Keystone-SDA) Der Verzicht auf Studiengebühren wäre eine wirksame Massnahme, um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken, warb die Motionärin für ihren Vorstoss. Die Ratsmehrheit sah es anders und folgte dem Regierungsrat, der eine «Giesskannen-Subvention» ablehnte.

Fachkräftemangel gebe es in jeder Branche, hiess es in der Debatte. Verzichte man nur an der PH auf Studiengebühren, sei das unfair gegenüber anderen Hochschulen, sagte Alfons Bichsel (Mitte). Auch Nadja Günthör (SVP) warnte vor einem gefährlichen Präzedenzfall.

Erziehungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) sagte, das bernische Stipendienwesen funktioniere, und es werde auch genutzt. Bern sei in dieser Hinsicht sogar grosszügiger als andere Kantone. Stipendien seien die deutlich wirksamere Massnahme, um finanziell Benachteiligten das Studium zu ermöglichen.