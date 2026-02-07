Kein Wochenendurlaub: Rekrut in Emmen LU erkrankt an Meningitis

Keystone-SDA

Ein Rekrut der Kaserne Emmen ist aufgrund einer Meningitis-Infektion in der Nacht auf Samstag hospitalisiert worden. Weitere 120 Rekrutinnen und Rekruten durften vorsorglich nicht in den Wochenendurlaub.

(Keystone-SDA) Die Kameradinnen und Kameraden des erkrankten Rekruten werden prophylaktisch mit Antibiotika behandelt, schrieb die Armee. Sie verbringen das Wochenende in der Kaserne, um mögliche weitere Ansteckungen einzugrenzen.

Die Rekrutinnen und Rekruten werden medizinisch betreut und bei Bedarf wird ihnen psychologische Unterstützung bereitgestellt. Die Truppe befindet sich derzeit in der vierten Woche der Rekrutenschule für bodengestützte Luftverteidigung, wie es weiter hiess.

In der Schweiz treten jährlich rund 60 Fälle schwerer bakterieller Meningitis auf, schrieb die Armee weiter. Die Krankheit werde meist von Mensch zu Mensch über Tröpfcheninfektion übertragen, insbesondere bei engem Kontakt.