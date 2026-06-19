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Keine Gespräche USA-Iran am Freitag auf dem Bürgenstock

Bürgenstock
Das Resort Bürgenstock mit Blick auf den Vierwaldstättersee. Keystone-SDA

Die für Freitag geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran auf dem Bürgenstock sind abgesagt. Die Schweiz will trotzdem verfügbar bleiben und setzt ihre Vorbereitungen fort.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schweiz «bleibe voll und ganz bei ihren Bemühungen, den Dialog zu fördern», sagte der Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Nicolas Bideau, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

US-Vizepräsident J. D. Vance und der iranische Parlamentspräsident Mohammad Ghalibaf haben ihre Reise verschoben. Die Grundsatzvereinbarung, die die USA und der Iran am Mittwoch unterzeichnet hatten, ist trotzdem in Kraft getreten.

Nach der Unterzeichnung bleibt der weitere Verlauf der Verhandlungen unklar. Formell beginnt am Freitag die 60-tägige Verhandlung über ein endgültiges Abkommen – insbesondere im Nuklearbereich.

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