Keine grösseren Zwischenfälle in der Stadt St. Gallen

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei St. Gallen zieht eine positive Bilanz von Halloween. Trotz hohem Personenaufkommen sei es am Freitagabend zu keinen grösseren Zwischenfällen gekommen. Die Zahl der Einsätze liege im Bereich des Vorjahres.

(Keystone-SDA) Am Freitagabend hätten in der Stadt St.Gallen viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Halloween gefeiert, teilte die Stadtpolizei am Samstag mit. Im Verlauf des Abends seien acht Meldungen wegen Eierwürfen, lärmender Jugendlicher oder Böllern eingegangen. Mehrere Personenkontrollen wurden durchgeführt.

Eine Person konnte laut Medienmitteilung nach kurzer Verfolgung zusammen mit der Kantonspolizei St.Gallen angehalten werden, nachdem zuvor eine Meldung über Sprayereien an einer Hausfassade eingegangen war.