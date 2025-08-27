Keine Konkurrenz für die bisherige Gemeindepräsidentin in Riehen BS

Keystone-SDA

Neben der bisherigen Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann (EVP) liegt für die Gesamterneuerungswahlen in Riehen BS keine weitere Kandidatur für dieses Amt vor vor. Nach Ablauf der Frist für die Wahlvorschläge ist dies nun amtlich, wie die Gemeindeverwaltung am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Da beim ersten Wahlgang eine stille Wahl ausgeschlossen ist, kommt es auch hierfür zu einem Urnengang am 19. Oktober. Zudem sind für die sechs weiteren Plätze im Gemeinderat insgesamt elf Wahlvorschläge eingegangen.

Alle fünf bisherigen Gemeinderatsmitglieder, Felix Wehrli (SVP), Stefan Suter (SVP), Silvia Schweizer (FDP), Patrick Huber (Mitte) und Daniel Hettich (LDP), treten wieder zur Wahl an. Guido Vogel (SP) tritt nicht mehr an. Seine Partei schickt mit Martin Leschhorn und Anna Verena Baumgartner eine Doppelkandidatur ins Rennen.

Die SP hat am Mittwoch eine gemeinsame Gemeinderatsliste mit Noah Weber (Grüne) und Simeon Schneider (EVP) präsentiert. Nebst dem bürgerlichen und dem Mitte-Links-Block kandidiert auch ein Grünliberaler. Die GLP schickt Serge Meyer ins Rennen, der auch die Kantonalpartei präsidiert. Die Listen werden derzeit geprüft und werden im September im Kantonsblatt veröffentlicht, wie es weiter im Communiqué der Gemeinde heisst.