The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Keine Konkurrenz für die bisherige Gemeindepräsidentin in Riehen BS

Keystone-SDA

Neben der bisherigen Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann (EVP) liegt für die Gesamterneuerungswahlen in Riehen BS keine weitere Kandidatur für dieses Amt vor vor. Nach Ablauf der Frist für die Wahlvorschläge ist dies nun amtlich, wie die Gemeindeverwaltung am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Da beim ersten Wahlgang eine stille Wahl ausgeschlossen ist, kommt es auch hierfür zu einem Urnengang am 19. Oktober. Zudem sind für die sechs weiteren Plätze im Gemeinderat insgesamt elf Wahlvorschläge eingegangen.

Alle fünf bisherigen Gemeinderatsmitglieder, Felix Wehrli (SVP), Stefan Suter (SVP), Silvia Schweizer (FDP), Patrick Huber (Mitte) und Daniel Hettich (LDP), treten wieder zur Wahl an. Guido Vogel (SP) tritt nicht mehr an. Seine Partei schickt mit Martin Leschhorn und Anna Verena Baumgartner eine Doppelkandidatur ins Rennen.

Die SP hat am Mittwoch eine gemeinsame Gemeinderatsliste mit Noah Weber (Grüne) und Simeon Schneider (EVP) präsentiert. Nebst dem bürgerlichen und dem Mitte-Links-Block kandidiert auch ein Grünliberaler. Die GLP schickt Serge Meyer ins Rennen, der auch die Kantonalpartei präsidiert. Die Listen werden derzeit geprüft und werden im September im Kantonsblatt veröffentlicht, wie es weiter im Communiqué der Gemeinde heisst.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft