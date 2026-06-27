Keine Meldung zur Kuba-Solidaritätsdemonstration in Bern

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Die im Programm für den Regionaldienst Bern angekündigte Meldung zur Solidaritätsdemonstration für Kuba in Bern vom Samstagnachmittag entfällt. Die Zahl der Teilnehmenden ist für eine Berichterstattung zu gering.

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