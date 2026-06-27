Keine Meldung zur Kuba-Solidaritätsdemonstration in Bern
Die im Programm für den Regionaldienst Bern angekündigte Meldung zur Solidaritätsdemonstration für Kuba in Bern vom Samstagnachmittag entfällt. Die Zahl der Teilnehmenden ist für eine Berichterstattung zu gering.
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