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Keine Meldung zur Kuba-Solidaritätsdemonstration in Bern

Die im Programm für den Regionaldienst Bern angekündigte Meldung zur Solidaritätsdemonstration für Kuba in Bern vom Samstagnachmittag entfällt. Die Zahl der Teilnehmenden ist für eine Berichterstattung zu gering.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

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