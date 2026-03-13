Keine Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus in Emmenbrücke LU

Keystone-SDA

Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Emmenbrücke LU ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen, das auf das Dach übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Gemeldet wurde der Brand um kurz nach 9.45 Uhr, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Balkon bereits im Vollbrand. Über die Untersicht auf das Dach breitete sich das Feuer weiter aus. Die Brandermittler der Polizei stellen derzeit Ermittlungen zur Ursache an.

Die Wohnungen wurden vorsorglich evakuiert. Ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner könne im Verlauf des Nachmittags zurückkehren, schrieb die Polizei weiter.