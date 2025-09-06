The Swiss voice in the world since 1935
Keine Verletzten an Palästina-Demo in Lausanne

Keystone-SDA

An einer Pro-Palästina-Demonstration in Lausanne ist am Samstag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Gründe dafür müssten noch geklärt werden, teilte die Stadtpolizei Lausanne der Nachrichtenagentur Keystone.SDA mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Verletzt wurde dabei niemand, sagte die Polizei am späten Samstagabend. Zuerst hatte sie von einer leichtverletzten Person gesprochen.

Zum Motiv der Autofahrerin oder des Autofahrers wollte sich die Polizei nicht äussern. Zuvor hatte sie angegeben, die Person im Auto sei scheinbar beim Anblick der Menschenmenge in Panik geraten.

Laut den Zeitungen «24 Heures» und «Tribune de Genève» soll das Auto absichtlich in die Menschenmenge gesteuert worden sein.

An der laut der Lausanner Stadtpolizei unbewilligten Demonstration nahmen 1500 bis 2000 Personen teil. Sie ist nach Polizeiangaben ruhig verlaufen.

