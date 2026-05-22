Keine Verletzten bei Brand auf Gelände von Stiftung in Gampelen

Keystone-SDA

Ein Schopf bei der Heim- und Wiedereingliederungsstätte der Stiftung Tannenhof in Gampelen BE ist in der Nacht auf Freitag niedergebrannt. Verletzt wurden weder Menschen noch Tiere, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Bern auf Anfrage sagte.

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(Keystone-SDA) Er bestätigte am Morgen Berichte mehrerer Online-Portale. Die Meldung über den Brand war demnach am Donnerstag kurz nach 22 Uhr eingegangen. Zur möglichen Brandursache konnte die Kantonspolizei zunächst keine Angaben machen.

Die Heim- und Wiedereingliederungsstätte in Gampelen betreut zum grössten Teil Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung oder einer psychischen Beeinträchtigung, wie der Website der Stiftung zu entnehmen ist.