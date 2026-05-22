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Keine Verletzten bei Brand auf Gelände von Stiftung in Gampelen

Keystone-SDA

Ein Schopf bei der Heim- und Wiedereingliederungsstätte der Stiftung Tannenhof in Gampelen BE ist in der Nacht auf Freitag niedergebrannt. Verletzt wurden weder Menschen noch Tiere, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Bern auf Anfrage sagte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er bestätigte am Morgen Berichte mehrerer Online-Portale. Die Meldung über den Brand war demnach am Donnerstag kurz nach 22 Uhr eingegangen. Zur möglichen Brandursache konnte die Kantonspolizei zunächst keine Angaben machen.

Die Heim- und Wiedereingliederungsstätte in Gampelen betreut zum grössten Teil Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung oder einer psychischen Beeinträchtigung, wie der Website der Stiftung zu entnehmen ist.

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