Keine Wölfe im Kanton Freiburg im abgelaufenen Jahr, dafür Luchse

Im Kanton Freiburg wurden 2025 keine Hinweise auf Wölfe oder Goldschakale gefunden. Wie in den Jahren zuvor wurden hingegen in allen Bezirken Luchse nachgewiesen, wie der Kanton am Freitag in seiner Grossraubtier-Bilanz festhielt.

(Keystone-SDA) Verzeichnet wurden drei Angriffe von Luchsen auf Dammhirsche. Während der Sömmerung wurden im gesamten Kanton keine Angriffe von Grossraubtieren auf Nutztiere festgestellt.

Im Jahr 2025 wurden im Kanton Freiburg fünf Luchse tot aufgefunden. Einer starb eines natürlichen Todes, zwei weitere wurden im Strassenverkehr getötet, einer wurde Opfer von Wilderei und der fünfte Luchs wurde bei einem Zugunfall im Dezember getötet.

Wölfe wurden im Kanton im vergangenen Jahr nicht nachgewiesen. Dem Amt für Wald, Wild und Natur wurden mehrere Sichtungen von Wölfen in den Voralpen gemeldet, von denen jedoch keine bestätigt werden konnte.