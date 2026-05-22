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Keine Züge zwischen Interlaken West und Ost während fünf Tagen

Keystone-SDA

Der Bahnabschnitt zwischen Interlaken West und Interlaken Ost wird wegen Bauarbeiten für fünf Tage komplett gesperrt. Vom 1. bis 5. Juni müssen Reisende auf Ersatzbusse umsteigen, wie die BLS am Freitag mitteilte. Auch zwischen Interlaken West und Wilderswil werden Busse verkehren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die BLS erneuert seit Januar Gleise und Weichen, damit Züge künftig schneller fahren können. Anfang Juni sind Arbeiten an der Eisenbahnbrücke beim Bahnhof Interlaken Ost geplant. Zudem werden Bohrungen für eine Stützmauer durchgeführt, und beim Bahnhof Interlaken West wird eine Weiche ersetzt.

Eine weitere Sperrung des Abschnitts ist zwischen 19. Oktober und 11. Dezember vorgesehen.

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