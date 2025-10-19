Keines der fünf Regierungsmitglieder im Kanton Jura steht fest

Keystone-SDA

Der erste Wahlgang der Regierungsratswahlen im Kanton Jura geht ohne definitiv Gewählte aus. Niemand von den Kandidierenden hat am Sonntag das absolute Mehr erreicht. Dies wird erst im zweiten Wahlgang am 9. November entschieden, wie die Staatskanzlei mitteilte .

1 Minute

(Keystone-SDA) Das beste Resultat machte die Bisherige Rosalie Beuret Siess (SP) mit 11’435 Stimmen. An zweiter Stelle liegt Regierungsrat Stéphane Theurillat (Mitte) mit 10’193 Stimmen, gefolgt vom parteilosen Bisherigen Martial Courtet mit 7568 Stimmen.

Courtet wurde nicht von der Mitte-Partei nominiert und trat als Unabhängiger an. Grund war ein von ihm selbst in Auftrag gegebener Untersuchungsbericht, der seinen Führungsstil kritisierte.

An vierter und fünfter Stelle folgen die Sozialdemokraten Raphaël Ciocchi mit 7147 Stimmen und Valentin Zuber mit 7132 Stimmen (beide neu). Auf dem sechsten Platz landetet Fred-Henri Schnegg (SVP), ebenfalls neu, mit 5869 Stimmen.

Erstmals wählte am Sonntag die künftige jurassische Stadt Moutier mit. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,5 Prozent. Die Staatskanzlei bezeichnete die Beteiligung in ihrem Communiqué als gering. Bei den Regierungsratswahlen vor fünf Jahren lag die Beteiligung bei 47,5 Prozent.

Der zweite Wahlgang findet am 9. November statt.