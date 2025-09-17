The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Kelce: Hochzeitsplanung mit Swift «wird einfach»

Keystone-SDA

Football-Profi Travis Kelce (35) macht sich keine Sorgen über die Planung der Hochzeit mit Musik-Superstar Taylor Swift (35). "Das ist der nächste Schritt. Der wird einfach", sagte Kelce in einer heute veröffentlichten neuen Folge seines Podcastes "New Heights". "Ich muss nur erstmal herausfinden, wie ich Football-Spiele gewinne." Mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, hatte Kelce die ersten beiden Spiele der aktuellen Saison verloren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kelce moderiert den Podcast gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce. Diesmal war auch Comedian und TV-Moderator Jimmy Fallon zu Gast, der Travis Kelce fragte, ob das angehende Brautpaar lieber einen DJ oder eine Band für die Feier engagieren wolle. «Ich denke, wir sind Live-Musik-Menschen», antwortete Kelce. Der Football-Profi und Swift hatten Ende August ihre Verlobung verkündet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft