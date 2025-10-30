Kelly über Zeit als Kinderstar: «Halbwegs heil überstanden»

The Swiss voice in the world since 1935
Sänger Michael Patrick Kelly ist froh, die Zeit als Kinderstar und den damit verbundenen Druck gut durchgestanden zu haben. "Ich bin dankbar, dass ich die Zeit trotzdem halbwegs heil überstanden habe", sagte er dem "Stern". "Der Druck, so früh auf Bühnen zu stehen, leisten und gefallen zu müssen, war gross."

1 Minute

(Keystone-SDA) Viele Kinderstars hätten irgendwann den Halt im Leben verloren. «Zum Glück habe ich nie Drogen genommen. Ansonsten wäre das bei mir wahrscheinlich schlecht geendet», sagte Kelly. Sein Vater sei eine grosse Stütze gewesen. «Mein Vater hat mich geerdet, indem er mich keine Autogramme geben liess, als ich noch keine 18 Jahre alt war, und kaum Interviews.»

Früher habe die Familie lange Zeit auf der Strasse gespielt, dabei auch Anfeindungen, Angriffe und sogar körperliche Gewalt durch fremde Menschen erlebt. «Da lernst du schnell, was wirklich zählt.»

Der 47-Jährige ist der drittjüngste Spross des Musiker-Clans Kelly Family, die mit Liedern wie «An Angel» berühmt wurde. Am 31. Oktober veröffentlicht Kelly sein Solo-Album «Traces».

