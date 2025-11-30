Kerns OW kann ein neues Trinkwasserreservoir realisieren

Keystone-SDA

Die Gemeinde Kerns kann im Gebiet Heumattli eine neues Trinkwasserreservoir bauen. Das Stimmvolk hat am Sonntag mit einem Ja-Anteil von 90,7 Prozent einen Sonderkredit von 2,3 Millionen Franken deutlich genehmigt.

(Keystone-SDA) Die Stimmberechtigten hiessen die Vorlage mit 2061 Ja und 212 Nein-Stimmen gut, wie die Gemeindekanzlei mitteilte. Die Stimmbeteiligung betrug 49,7 Prozent.

Das Bauprojekt sieht den Bau eines Reservoirs im Gebiet Heumattli bis zum Forstgarten und eine Verbindungsleitung zum bestehenden Reservoir Steini vor. Der Neubau erhöhe die Versorgungssicherheit in Kerns, da bei Bedarf oder Ausfall anderer Quellen zusätzliche Gebiete vom Reservoir Steini aus versorgt werden könnten, schrieb der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft.

Zudem könne das Überschusswasser für die bereits bestehende Stromproduktion genutzt werden.

Am 22. Oktober 2023 stimmte das Kernser Stimmvolk der Fusion der Wasserversorgungen Kerns und Ämlischwand sowie der Erweiterung des Versorgungsgebiets um das Gebiet Ämlischwand, Mai und Ebnet, zu. Das bisher über die Quelle Schwarzegg versorgte Gebiet benötigt langfristig einen Anschluss ans Versorgungsnetz Heumattli, da die Genehmigung vom zuständigen Laboratorium der Urkantone für Schwarzegg nur bis September 2029 gilt.