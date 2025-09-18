The Swiss voice in the world since 1935
Kerns OW will die Aussenschule Melchtal schliessen

Keystone-SDA

Die Gemeinde Kerns plant, die Aussenschule Melchtal zum Ende des Schuljahres 2026/27 zu schliessen. Grund dafür sind die rückläufigen Geburtenzahlen im Gemeindegebiet, wie die Gemeinde mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Nach der Schliessung sollen die Schülerinnen und Schüler künftig im Schulhaus Kerns unterrichtet werden, schrieb der Gemeinderat am Donnerstag. Die Gemeinde prüft dafür unter anderem Anpassungen beim Schultransport und beim Mittagstisch, um den Übergang für die Kinder zu erleichtern.

Die Aussenschule Melchtal bietet derzeit für die Kinder aus St. Niklausen und Melchtal Basis- und Mehrjahrgangsklassen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse an. Die jährlichen Geburtenzahlen sanken im Fünfjahresschnitt von durchschnittlich 75 auf 52 Kinder, wie es weiter hiess. Künftig würden mehr Kinder aus St. Niklausen als aus dem Melchtal schulpflichtig sein.

Zudem verfüge die Gemeinde Kerns über wenig unverbautes Bauland. Es bestehe deshalb kein Grund, dass mit neuen Wohnquartieren die Zahl der Schüler in Zukunft stark zunehme, hiess es weiter.

Von der Schliessung sind laut Mitteilung fünf Lehrpersonen betroffen. Sie würden «im Veränderungsprozess individuell begleitet», teilte die Gemeinde mit.

Investitionen in die Schule Melchtal, etwa die Sanierung der Aussenhülle oder die Erneuerung der Turnhalle, würden bis auf Weiteres ausgesetzt. Über die künftige Nutzung des Gebäudes der Aussenschule soll eine Arbeitsgruppe 2026 entscheiden.

