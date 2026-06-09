Kesb der Stadt Zürich ordnet mehr Kindesschutzmassnahmen an

Keystone-SDA

Die Stadtzürcher Kesb hat 2025 deutlich mehr Kindesschutzmassnahmen angeordnet als im Vorjahr. Die Schutzbehörde richtete den Fokus aber auch auf ältere Erwachsene: Mehr als die Hälfte der neu angeordneten Beistandschaften betrafen Menschen, die älter als 65 waren.

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(Keystone-SDA) Am häufigsten waren Menschen zwischen 76 und 85 Jahren von angeordneten Beistandschaften betroffen, wie die Kesb der Stadt Zürich am Dienstag mitteilte. Gründe könnten etwa Überforderung oder beginnende Demenz sein. «Die Kesb kommt dabei erst in letzter Linie zum Zug», heisst es in der Mitteilung.

In gewissen Fällen sei die Selbstbestimmung höher zu gewichten und auf eine Beistandschaft zu verzichten. Dies sei zum Beispiel der Fall, wenn in einer konkreten Situation zwar Unterstützung sinnvoll wäre, die betroffene Person sich jedoch dagegen wehrt und die Grundbedürfnisse wie Wohnen und gesundheitliche Versorgung sichergestellt sind. Das kann auch so ablaufen, wenn sich Angehörige eine Beistandschaft gegen den Willen der Betroffenen wünschen.

Insgesamt gingen die neu angeordneten Erwachsenenschutzmassnahmen aber von 615 auf 592 zurück. Bei den Kindesschutzmassnahmen ging die Zahl von 358 auf 424 hoch.