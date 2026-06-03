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Kessel mit Glycerin kocht in Produktionsbetrieb in Gähwil SG über

Keystone-SDA

In einem Produktionsbetrieb in Gähwil SG ist am Dienstagnachmittag ein Kessel mit Glycerin übergekocht. Das führte zu einer heissen Rauchwolke, die Kunststoffelemente zum Schmelzen brachte. Das Gebäude wurde evakuiert und durch die Feuerwehr während mehrerer Stunden gelüftet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall verursachte hohen Sachschaden an den Maschinen, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung. Einzelne Mitarbeitende klagten über Atembeschwerden, benötigten jedoch keine ärztliche Hilfe.

Die Ursache für die chemische Reaktion wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen ermittelt.

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