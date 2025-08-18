The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kevin Costner und Jake Gyllenhaal in «Honeymoon»-Film

Keystone-SDA

Western-Held Kevin Costner (70) und Action-Star Jake Gyllenhaal (44, "Road House") werden in dem Film "Honeymoon with Harry" gemeinsame Flitterwochen verbringen. Das Studio Amazon MGM gab die Starbesetzung für die Tragikömodie jetzt bekannt. Die ungewöhnliche Story dreht sich um einen Bräutigam (Gyllenhaal), dessen Verlobte kurz vor der Hochzeit stirbt. Statt die Hochzeitsreise abzusagen, nimmt er den Vater der Braut (Costner) mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Als Regisseure sind Glenn Ficarra und John Requa an Bord, das Drehbuch stammt von Dan Fogelman. Das Trio brachte zuvor die Komödie «Crazy, Stupid, Love» auf die Leinwand und tat sich für die Hit-Serien «Paradise» und «This Is Us» zusammen.

Hollywood-Produzenten haben das Filmprojekt «Honeymoon with Harry» schon seit zwei Jahrzehnten im Visier. Zeitweise waren Regisseure wie Paul Haggis, Jonathan Demme und Nick Cassavetes im Gespräch, wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtete. Als mögliche Schauspieler zeigten demnach Jack Nicholson, Robert De Niro, Bradley Cooper und Vince Vaughn Interesse.

Western, Action und Broadway

Oscar-Preisträger Costner arbeitete zuletzt an seinem ehrgeizigen Western-Epos «Horizon», das er weitgehend aus eigener Tasche finanzierte. Der geplante Vierteiler erzählt von der Besiedlung des amerikanischen Westens während des Bürgerkriegs (1861-1865). Costner präsentierte die ersten beiden Teile im vorigen Jahr, bei Kritikern kamen sie aber schlecht weg. Gyllenhaal war 2024 in dem Actionfilm «Road House» zu sehen. In diesem Frühjahr trat er in einer Neuinszenierung von William Shakespeares «Othello» an der Seite von Denzel Washington am New Yorker Broadway auf.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
9 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft