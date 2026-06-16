KI soll Basler Verwaltung bei Steuererklärungen unterstützen

Keystone-SDA

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Ein KI-System soll die Basler Steuerverwaltung bei den Veranlagungen unterstützen. Die Regierung legt daher dem Grossen Rat eine Teilrevision des Steuergesetzes vor, wie sie am Dienstag bekanntgab.

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(Keystone-SDA) Mithilfe von algorithmischen Systemen sollen einfache Steuererklärungen automatisiert veranlagt werden können. Damit sollen mehr Ressourcen für komplexere Fälle zur Verfügung stehen, wie es im Communiqué der Regierung heisst.

Gegenüber den steuerpflichtigen Personen werde transparent ausgewiesen, wenn eine Steuerveranlagung mithilfe der neuen Technologie automatisiert erstellt wurde.

Die Anzahl der Steuererklärungen nimmt aufgrund des Bevölkerungswachstums zu. Zudem ist mit der Einführung der Individualbesteuerung eine weitere Zunahme zu erwarten. Hier soll das aus Daten lernende Systems Abhilfe schaffen, wie es weiter heisst.

Das KI-System ist bereits in Kantonen wie Solothurn, Obwalden und Nidwalden im Einsatz.