KI-Spezialist Nvidia steigt bei Intel mit 5 Milliarden Dollar ein
Der Chiphersteller Nvidia wird für 5 Milliarden Dollar eine Beteiligung am Kapital von Intel erwerben, um gemeinsam Produkte zu entwickeln. Dies teilten die beiden US-Unternehmen am Donnerstag gemeinsam mit.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
(Keystone-SDA) Mit dieser Vereinbarung wollen Nvidia und der Halbleiterproduzent Intel mehrere Generationen von Produkten für Rechenzentren entwickeln. Der gegenwärtige Boom Künstlicher Intelligenz (KI) ruft einen enormen Bedarf an besonders leistungsfähigen Chips hervor.