KI-Spezialist Nvidia steigt bei Intel mit 5 Milliarden Dollar ein

Der Chiphersteller Nvidia wird für 5 Milliarden Dollar eine Beteiligung am Kapital von Intel erwerben, um gemeinsam Produkte zu entwickeln. Dies teilten die beiden US-Unternehmen am Donnerstag gemeinsam mit.

(Keystone-SDA) Mit dieser Vereinbarung wollen Nvidia und der Halbleiterproduzent Intel mehrere Generationen von Produkten für Rechenzentren entwickeln. Der gegenwärtige Boom Künstlicher Intelligenz (KI) ruft einen enormen Bedarf an besonders leistungsfähigen Chips hervor.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

