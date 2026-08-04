Kind von umstürzenden Baum in Bützberg verletzt

Keystone-SDA

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Bei einem Unwetter ist am Montagabend in Bützberg ein Kind von einem Ast einer umstürzenden Linde erfasst und verletzt worden. Der Junge wurde unter dem Ast eingeklemmt.

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(Keystone-SDA) Die Polizei wurde kurz nach 20 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte trafen an der Bernstrasse auf die umgestürzte Linde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Junge mit dem Velo unterwegs, als er von einem Ast des umstürzenden Baums erfasst wurde.

Die Einsatzkräfte konnten den Buben befreien. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. Für die Unfallarbeiten musste die Strasse rund eine Stunde lang gesperrt werden. Die Polizei untersucht den Unfall.