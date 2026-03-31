Kind wird bei Kollision mit Linienbus in der Stadt Zürich verletzt

Keystone-SDA

Ein siebenjähriger Knabe ist am Dienstagnachmittag in Zürich bei einer Kollision mit einem Linienbus verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Ein Bus der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) fuhr gemäss ersten Erkenntnissen in Zürich-Schwamendingen auf der Schwamendingenstrasse stadteinwärts, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Parallel dazu war auf dem Trottoir ein siebenjähriger Knabe auf einem Trottinett unterwegs.

In der Nähe eines Fussgängerstreifens kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision zwischen dem VBZ-Bus und dem Kind. Die Polizei klärt gemäss Communiqué die genauen Umstände des Unfalls ab.