Kinder mit Pistole in Aesch BL gefährdet: bedingte Freiheitsstrafe

Keystone-SDA

Das Baselbieter Strafgericht hat am Mittwoch eine 70-Jährige unter anderem wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Sie hatte in nächster Nähe zu Kindern aus einer Pistole geschossen.

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(Keystone-SDA) Das Gericht in Muttenz verurteilte die Rentnerin auch wegen mehrfacher Tätlichkeit, Nötigung sowie Verstössen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Der Sachverhalt sei erstellt und die Aussagen der betroffenen drei Buben seien glaubhaft, sagte der Gerichtspräsident: Die heute 70-Jährige feuerte unter Cannabis-Einfluss aus einer Distanz von 1 bis 2 Metern zu den Kindern einen Schuss ab. Sie hatte sich sich am 1. August 2023 über deren Feuerwerk geärgert.

«Ein geringes Abweichen hätte tödliche Folgen haben können», sagte der Gerichtspräsident weiter. Die Aussage der Beschuldigten, sie habe «in Richtung Himmel» geschossen, erachtete das Gericht nicht als plausibel. Nicht einmal die Beschuldigte selbst habe dies bei der Einvernahme so gezeigt.