Kinderfest-Prozess in Basel beginnt mit hoher Polizeipräsenz

Keystone-SDA

Unter hoher Polizeipräsenz hat am Montag der Prozess gegen 14 kurdische Männer am Basler Strafgericht begonnen. Sie werden beschuldigt, im Mai 2022 auf dem Marktplatz in Basel das türkische Kinderfest angegriffen zu haben.

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(Keystone-SDA) Aufgrund der vielen Beteiligten startete der Prozess in zwei Räumen. Im einen Saal nahmen die Angeklagten und deren Verteidigung Platz, im anderen die Medien sowie Zuschauerinnen und Zuschauer.

Den Männern im Alter von 26 bis 40 Jahren wird unter anderem Angriff, Landfriedensbruch und zum Teil auch einfache und versuchte schwere Körperverletzung vorgeworfen. Die Straftatbestände Beschimpfung und Tätlichkeiten sind verjährt, wie der Gerichtspräsident sagte.

Mehrere Verteidiger und Verteidigerinnen stellten den Antrag, eine Übersetzung der Videoaufnahmen von der Schlägerei auf dem Marktplatz als nicht verwertbar zu erklären. Der Dolmetscher habe die Szenen wertend beschrieben. Das Gericht wird darüber beraten.

Das Gericht wird das Urteil am 7. August verkünden.