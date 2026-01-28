Kino im Corso-Gebäude am Zürcher Bellevue schliesst

Keystone-SDA

Die Kinobetreiberin "blue Entertainment AG" hat den bestehenden Mietvertrag mit der Stadt Zürich im Geschäftshaus "Corso" am Bellevue aufgelöst. Das Kino schliesst, weil am Gebäude eine umfassende Sanierung durchgeführt wird.

1 Minute

(Keystone-SDA) Voraussichtlich noch bis ins Jahr 2029 wird das Kino im Gebäude, in dem sich auch der Musikclub Mascotte befindet, weiterbetrieben, wie die Stadt Zürich am Mittwoch mitteilte. Dann würden umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Geschäftshaus «Corso» beginnen. Vertiefte Untersuchungen der Bausubstanz hätten gezeigt, dass ein höherer Instandsetzungsbedarf bestehe als ursprünglich erwartet.

Die Stadt habe daher beschlossen, das Gebäude so umzubauen, dass es künftig vielseitig genutzt werden könne und die Investitionen langfristig sinnvoll seien, heisst es in der Mitteilung.

Da die umfangreicheren Bauarbeiten einen erhöhten Projektierungsaufwand erfordern, stimmte der Stadtrat einer Erhöhung des Projektierungskredits um 5 Millionen Franken zu.