Klaus Kirchmayr geht zur FDP und will in die Baselbieter Regierung

Keystone-SDA

Der ehemalige Grüne Landrat Klaus Kirchmayr wechselt zur FDP und will in die Baselbieter Regierung. Kirchmayr bestätigte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht aus der Basler Zeitung.

1 Minute

(Keystone-SDA) Seinen Antrag für eine Aufnahme bei den Freisinnigen habe er letzte Woche unterschrieben und abgeschickt, sagte er weiter.

Kirchmayr interessiert sich somit für die Nachfolge der Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP), die vor drei Wochen ihren Rücktritt per Ende Jahr bekanntgab.

Der Unternehmer aus Aesch politisierte von 2007 bis 2022 im Kantonsparlament und amtete während mehrerer Jahre auch als Fraktionspräsident der Grünen/EVP. Sein Sohn Jan Kirchmayr ist SP-Landrat.

Die Regierungsrats-Ersatzwahl findet am 29. Oktober statt. Die FDP Baselland wird im August entscheiden, wen sie ins Rennen schicken will. Neben Kirchmayr hat auch der Arlesheimer Gemeindepräsident Markus Eigenmann (FDP) Interesse an einer Kandidatur bekundet, wie die Basler Zeitung letzte Woche berichtete.