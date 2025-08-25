The Swiss voice in the world since 1935
Klausenpass wegen Eidgenössischen Schwingfests teilweise gesperrt

Keystone-SDA

Am nächsten Samstag und Sonntag wird die Klausenstrasse im Glarnerland zeitweise für Autos gesperrt. Die Sperrungen erfolgen wegen des Eidgenössischen Schwingfests in Mollis GL und dienen der Sicherheit und dem Verkehrsfluss, teilte die Kantonspolizei Uri mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Klausenstrasse wird am Samstag, 30. August und Sonntag, 31. August, jeweils von 06.00 Uhr bis 19.00 Uhr ab der Kantonsgrenze Uri/Glarus für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Eine Zufahrt über den Klausenpass bis Urnerboden bleibe von Uri her möglich, schrieb die Urner Kantonspolizei im Communiqué.

Von der Sperrung ausgenommen sind der öffentliche Verkehr, Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge des Strassenunterhalts, landwirtschaftliche Transporte sowie notwendige Transporte der Gastronomie.

