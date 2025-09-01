Kleinbasler Wahllokal zieht um ins Haus der Berufsbildung
Das Wahllokal im Kleinbasel zieht von der Polizeiwache Clara um ins Haus der Berufsbildung gleich neben dem Messeturm. Stimmberechtigte, die im Kleinbasel persönlich an die Urne gehen wollen, müssen den neuen Standort bereits bei den Abstimmungen vom 28. September aufsuchen.
(Keystone-SDA) Wegen eines neuen Zutrittskonzepts ist der Betrieb eines Wahllokals in den angestammten Räumen der Polizeiwache Clara nicht länger möglich, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Der neue Standort an der Rosentalstrasse 17 befindet sich gleich bei der Tramhaltestelle Gewerbeschule.