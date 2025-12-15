Kleinbus-Fahrer kommt in Buchs von Strasse ab und prallt in Bäume

Keystone-SDA

Ein 33-jähriger Lenker eines Kleinbusses ist am Sonntagmorgen in Buchs LU von der Strasse abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. Der Mann musste ins Spital gebracht werden, die Strasse war zeitweise gesperrt.

(Keystone-SDA) Der Lenker verlor laut Polizeiangaben am Sonntag kurz nach 09.00 Uhr auf der Kantonsstrasse in Buchs LU die Kontrolle über seinen Kleinbus und prallte gegen mehrere Bäume.

Der Mann war gemäss Communiqué alleine unterwegs und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Spital gebracht.

Der Sachschaden beträgt rund 30’000 Franken, wie am Montag bekanntgegeben wurde. Die Feuerwehr Hürntal sperrte die Strasse vorübergehend wegen Bergungsarbeiten.

Dem Fahrer wurde der Führerausweis vorläufig entzogen. Bis zur Entscheidung des Strassenverkehrsamts darf er kein Fahrzeug mehr lenken.