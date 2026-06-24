The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Kleinbus stürzt bei Sennwald SG in einen Binnenkanal

Keystone-SDA

Eine 62-jährige Frau ist am Dienstag bei Sennwald mit ihrem Kleinbus von einer Strasse abgekommen und in einem Binnenkanal gelandet. Sie konnte das Fahrzeug selbständig und unverletzt verlassen. Weil Benzin ausgelaufen war, errichtete die Feuerwehr eine Ölsperre.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Fahrzeug geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus, fuhr über ein steil abfallendes Wiesenbord und kippte in den Rheintaler Binnenkanal, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Der Kleinbus musste mit einem Kran geborgen werden. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Franken.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte die Hälfte des Benzintanks ausgelaufen sein, heisst es im Communiqué weiter. Zusätzlich zur Ölsperre streute die Feuerwehr Bindemittel. Die Ölsperre werde voraussichtlich noch einige Tage bestehen bleiben. Der Schaden an der Umwelt kann gemäss der Polizei noch nicht abgeschätzt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft