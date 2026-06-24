Kleinbus stürzt bei Sennwald SG in einen Binnenkanal

Keystone-SDA

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Eine 62-jährige Frau ist am Dienstag bei Sennwald mit ihrem Kleinbus von einer Strasse abgekommen und in einem Binnenkanal gelandet. Sie konnte das Fahrzeug selbständig und unverletzt verlassen. Weil Benzin ausgelaufen war, errichtete die Feuerwehr eine Ölsperre.

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(Keystone-SDA) Das Fahrzeug geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus, fuhr über ein steil abfallendes Wiesenbord und kippte in den Rheintaler Binnenkanal, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Der Kleinbus musste mit einem Kran geborgen werden. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Franken.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte die Hälfte des Benzintanks ausgelaufen sein, heisst es im Communiqué weiter. Zusätzlich zur Ölsperre streute die Feuerwehr Bindemittel. Die Ölsperre werde voraussichtlich noch einige Tage bestehen bleiben. Der Schaden an der Umwelt kann gemäss der Polizei noch nicht abgeschätzt werden.