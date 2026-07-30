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Kleiner «Heuler» im Berner «Dählhölzli»

Keystone-SDA

Die Seehündin "Purina" hat am Dienstag nach elfmonatiger Tragzeit im Berner Tierpark ein Junges zur Welt gebracht. Mutter- und Jungtier wurden vorerst von der Gruppe separiert, um eine ruhige und ungestörte Bindungsphase zu ermöglichen. Beide sind nach Angaben des Tierparks wohlauf.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für «Purina» ist es das sechste Jungtier, allerdings das erste nach einer Pause von zehn Jahren, wie der Tierpark in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Die Mutter wird das junge rund fünf Wochen lang säugen.

Mit einem Fettanteil von 50 Prozent gehört die Milch von Seehunden zu den nahrhaftesten im gesamten Tierreich. Dank dieser Energiedichte dürfte das Jungtier sein Geburtsgewicht von rund 9 kg innerhalb der Säugezeit verdreifachen.

Seehundjunge können von der ersten Lebensstunde an schwimmen und tauchen. Das ist auch nötig, denn in freier Natur werden Seehunde an Stränden und Sandbänken zur Welt gebracht, also in Lebensräumen, die den Gezeiten unterworfen sind. Steigt die Flut, müssen die Jungtiere schwimmen können, um nicht zu ertrinken.

Muttertiere und ihre Jungen verständigen sich über laute, klagende Rufe, wenn sie kurzfristig getrennt sind, etwa weil das Muttertier zur Nahrungssuche ins Wasser muss. Dieses charakteristische Heulen hat den Jungtieren den Namen «Heuler» eingetragen.

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